Gli attacchi dei droni russi fanno vittime nel nord-est dell'Ucraina Gli attacchi hanno colpito diverse città durante i colloqui di pace in stallo; infrastrutture civili colpite.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che una serie di attacchi notturni di droni da parte delle forze russe ha preso di mira le città ucraine vicino al confine nord-orientale, provocando un morto e diversi feriti, hanno detto martedì i funzionari regionali ucraini. Martedì sono scoppiati incendi nelle aree residenziali, con squadre di emergenza che hanno risposto per tutta la notte. Gli assalti sono avvenuti poco dopo lo stallo dei negoziati di pace in Turchia, con entrambe le parti che hanno mantenuto posizioni ferme sulle richieste territoriali e militari. Kharkiv, Ucraina, 22 giugno 2024 Attacco aereo con una bomba guidata russa UMPB D30 contro un edificio residenziale vicino alla stazione degli autobus nel centro di Kharkiv. L'esplosione ha danneggiato gli edifici adiacenti // Shutterstock