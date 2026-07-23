Gli attacchi iraniani a strutture della CIA in Medio Oriente sollevano sospetti di controspionaggio russo

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Il conflitto tra Stati Uniti e Iran sta avendo un impatto significativo sull'economia globale e, sebbene solo pochi paesi siano attualmente coinvolti nella guerra intorno allo Stretto di Hormuz, ciò non significa che non ci siano altri interessi geopolitici in gioco, oltre al commercio marittimo attraverso lo stretto e al trasporto di carburante ed energia.

Secondo fonti anonime che hanno parlato con Reuters, gli ultimi attacchi mirati con droni iraniani contro strutture della CIA sollevano sospetti che tali informazioni, così come il supporto tecnologico, possano provenire dalla Russia. Apparentemente, l'"efficacia e l'apparente precisione degli attacchi", così come l'ampio supporto tecnico della Russia all'Iran, sono visti come possibili prove di un'alleanza segreta.

Dall'inizio della guerra, almeno due strutture della CIA sono state attaccate a marzo: una era la stazione CIA in Arabia Saudita, situata all'interno dell'ambasciata USA a Riyadh, e l'altra nell'Iraq orientale. Alcune fonti hanno indicato che anche altre strutture della CIA erano state attaccate, ma non hanno fornito dettagli.