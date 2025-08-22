Gli attacchi notturni della Russia sollevano dubbi sui colloqui di pace

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Gli attacchi notturni in tutta l'Ucraina del 21 agosto hanno riacceso le tensioni, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ora sostiene che le azioni di Mosca rivelano scarso interesse nel portare avanti gli sforzi di pace.

"Ora i segnali dalla Russia sono semplicemente, ad essere onesti, indecenti", ha detto Zelenskiy nel suo discorso video notturno. "Stanno cercando di allontanarsi dalla necessità di tenere riunioni. Non vogliono porre fine alla guerra. Continuano con scioperi massicci".

"Crediamo che sia stato un attacco deliberato proprio alle proprietà degli Stati Uniti qui in Ucraina, agli investimenti americani. Uno sciopero molto eloquente... proprio nel momento in cui il mondo attende una risposta chiara dai russi sulla loro mossa nei colloqui per porre fine alla guerra".

Gli attacchi hanno colpito più regioni, danneggiando case, aziende e persino una fabbrica di elettronica di proprietà degli Stati Uniti nell'Ucraina occidentale, che Kiev ha descritto come un segnale deliberato contro la diplomazia guidata dagli Stati Uniti. Alla fine è stato il più grande assalto aereo di agosto.

La Russia ha affermato di aver preso di mira siti militari ed energetici, mentre l'Ucraina ha segnalato ulteriori colpi alle strutture russe. L'escalation arriva mentre Trump spinge per colloqui diretti Putin-Zelensky, anche se permangono dubbi sulla volontà del Cremlino di raggiungere un vero accordo.