Gli attacchi russi colpiscono Zaporizhzhia, causando vittime e danni

Abbiamo appena ricevuto la notizia che una serie di attacchi aerei russi ha colpito Zaporizhzhia lunedì mattina, lasciando diverse persone morte e altre ferite, secondo i funzionari locali. Il governatore regionale ha descritto l'assalto come uno dei più gravi delle ultime settimane, con la segnalazione di più bombe aeree, mentre l'aeronautica ucraina ha notato un'impennata dell'attività dei droni durante la notte, abbattendone molti ma riconoscendo che alcuni hanno raggiunto i loro obiettivi. Ulteriori attacchi sono stati registrati nelle regioni di Sumy e Kiev, dove sono stati segnalati ulteriori feriti e distruzione di infrastrutture civili.