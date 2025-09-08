Gli attacchi russi hanno colpito una centrale elettrica vicino a Kiev

HQ

Ogni giorno arrivano nuove notizie di nuovi attacchi nella guerra Russia-Ucraina. Proprio ieri è arrivata la notizia del più grande attacco aereo di Mosca finora, che ha incendiato un edificio governativo chiave in Ucraina (qui). Oggi, le forze russe hanno colpito una centrale elettrica nella regione di Kiev durante la notte, tagliando le forniture di elettricità e gas in alcune parti dell'area, secondo il ministero dell'Energia ucraino. Le squadre di emergenza sono state inviate per ripristinare i servizi dopo l'attacco, che è arrivato solo un giorno dopo quella massiccia offensiva. Le autorità hanno confermato blackout locali e danni alle infrastrutture del gas, lasciando migliaia di case temporaneamente isolate. L'operatore di rete ucraino ha dichiarato che le riparazioni sono in corso, con la maggior parte dei servizi che tornano gradualmente. La Russia ha continuato i suoi assalti agli impianti energetici dall'inizio dell'invasione, con l'obiettivo di indebolire la resilienza dei civili con l'avvicinarsi dei mesi più freddi. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!