Gli attacchi russi interrompono l'approvvigionamento di gas dell'Ucraina

Abbiamo appena ricevuto la notizia che gli attacchi missilistici e dei droni russi hanno costretto l'Ucraina a interrompere le operazioni nei principali impianti di gas, creando pressione sul paese per garantire maggiori importazioni per i prossimi mesi freddi.

I funzionari avvertono che i ripetuti assalti alle infrastrutture energetiche stanno limitando la produzione interna, costringendo il governo a prendere in considerazione sia l'espansione delle importazioni che il razionamento dell'offerta per l'industria e le famiglie.

La compagnia energetica statale (chiamata Naftogaz) ha sottolineato l'urgenza di un consumo attento con l'avvicinarsi dell'inverno, mentre i partner internazionali vengono contattati per sostenere l'approvvigionamento energetico aggiuntivo.

La leadership ucraina continua a rispondere con contrattacchi, mantenendo la tensione mentre il conflitto entra in un'altra dura stagione. "Questo autunno, i russi usano ogni singolo giorno per colpire le nostre infrastrutture energetiche". Zelensky ha scritto su X.

