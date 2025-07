HQ

I Campionati mondiali di scherma 2025 si sono conclusi mercoledì a Tbilisi, in Georgia, con la Francia in testa al medagliere con 6 medaglie, di cui 2 d'oro. L'Ucraina è stata la quinta nazione nel medagliere con 1 oro e 2 bronzi, ma la sesta "squadra" in assoluto, poiché la squadra di atleti neutrali individuali, composta da russi e bielorussi, ha vinto un oro e due argenti.

La schermitrice di sciabola Alina Komashchuk e le schermidrie di spada Nikita Koshman e Vlada Kharkova hanno portato le tre medaglie in Ucraina. Domenica 27 luglio, quando Koshman e Kharkova hanno vinto il bronzo e l'oro, gli attivisti locali hanno protestato contro la partecipazione di atleti russi e bielorussi.

Come di solito accade in molte competizioni sportive, tra cui i Campionati mondiali di nuoto in corso a Singapore, gli atleti russi e bielorussi sono autorizzati a partecipare come atleti neutrali, senza simboli o colori nazionali (anche se solo negli sport individuali), la Federazione Internazionale di Scherma, FIE con le sue iniziali francesi, è guidata dall'oligarca russo Alisher Usmanov.

Nel marzo 2023, la FIE è diventata il primo organo di governo olimpico a reintegrare ufficialmente atleti e funzionari russi e bielorussi, il che significa che alcuni paesi come Danimarca, Francia, Germania e Polonia hanno annullato gli eventi di scherma della Coppa del Mondo per impedire a russi e bielorussi di partecipare.

La FIE è stata anche coinvolta in una polemica quando l'ucraina Olga Kharlan si è rifiutata di stringere la mano alla sua rivale russa che aveva appena sconfitto. Kharlan è stato squalificato e gli è stato negato il titolo, ma in seguito la decisione è stata annullata dopo pesanti contraccolpi.

Come riportato da Kyiv Independent, la FIE ha anche ignorato le raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di escludere gli atleti russi e bielorussi legati all'esercito o favorevoli all'invasione dell'Ucraina.