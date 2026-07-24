Gli attori di Star Wars: The Clone Wars e The Bad Batch tornano nel cast vocale di Zero Company
Matt Lantern fa il suo ritorno nel ruolo di Anakin Skywalker, e Dee Bradley Baker è protagonista nel ruolo di Trick.
Il cast vocale è stato rivelato per Star Wars Zero Company, e per far sentire questa storia di The Clone Wars un po' più a casa nell'universo più ampio, avremo alcuni cameo di alcune star della serie animata The Clone Wars e del suo spin-off The Bad Batch.
Come confermato in un comunicato stampa di Bit Reactor, sono stati rivelati gli Agenti della Zero Company così come un cast più ampio di cameo. Si nota che questo include solo parte del cast complessivo, quindi forse possiamo aspettarci ancora più sorprese lungo il percorso. Il cast rivelato finora può essere visto di seguito:
Zero Agenti della Compagnia:
- Capitano Hawks: Jonathan Freeman (M) / Erica Luttrell (F)
- Trucco: Dee Bradley Baker
- Uppercut Kabba: JB Blanc
- Jae Mordant: Judy Alice Lee
- Tel-Rea 'Tel' Vokoss: Nicole Rainteau
- Cly Kullervo: Alex McKenna
- Luco Bronc: Jason Spisak
Cast & Cameo:
- Bennic Halloren: Leo Howard
- Runa Blask: Vic Michaelis
- Neesh Renark: Jim Pirri
- M-3VO, "Meevo": DC Douglas
- Anakin Skywalker: Matt Lanter
- Gorga: Kevin Michael Richardson
- Fathom: Rekha Sharma
- Tifone: Hunter Smith
- Visser: Dylan Kenin
Sapevamo che Anakin Skywalker sarebbe apparso nel gioco da un recente trailer, ma è bello rivedere Matt Lantern nel ruolo. Dee Bradley Baker si è fatto famoso con una varietà di ruoli leggendari come doppiatore, ma aveva il cast più numeroso di personaggi, interpretando ogni clone di Star Wars: The Clone Wars. I membri del cast, insieme agli sviluppatori del gioco, appariranno al San Diego Comic-Con questo sabato, quindi tenete gli occhi aperti per altre novità.