Gli attori di Star Wars: The Clone Wars e The Bad Batch tornano nel cast vocale di Zero Company

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Il cast vocale è stato rivelato per Star Wars Zero Company, e per far sentire questa storia di The Clone Wars un po' più a casa nell'universo più ampio, avremo alcuni cameo di alcune star della serie animata The Clone Wars e del suo spin-off The Bad Batch.

Come confermato in un comunicato stampa di Bit Reactor, sono stati rivelati gli Agenti della Zero Company così come un cast più ampio di cameo. Si nota che questo include solo parte del cast complessivo, quindi forse possiamo aspettarci ancora più sorprese lungo il percorso. Il cast rivelato finora può essere visto di seguito:

Zero Agenti della Compagnia:





Capitano Hawks: Jonathan Freeman (M) / Erica Luttrell (F)



Trucco: Dee Bradley Baker



Uppercut Kabba: JB Blanc



Jae Mordant: Judy Alice Lee



Tel-Rea 'Tel' Vokoss: Nicole Rainteau



Cly Kullervo: Alex McKenna



Luco Bronc: Jason Spisak



Cast & Cameo:





Bennic Halloren: Leo Howard



Runa Blask: Vic Michaelis



Neesh Renark: Jim Pirri



M-3VO, "Meevo": DC Douglas



Anakin Skywalker: Matt Lanter



Gorga: Kevin Michael Richardson



Fathom: Rekha Sharma



Tifone: Hunter Smith



Visser: Dylan Kenin



Sapevamo che Anakin Skywalker sarebbe apparso nel gioco da un recente trailer, ma è bello rivedere Matt Lantern nel ruolo. Dee Bradley Baker si è fatto famoso con una varietà di ruoli leggendari come doppiatore, ma aveva il cast più numeroso di personaggi, interpretando ogni clone di Star Wars: The Clone Wars. I membri del cast, insieme agli sviluppatori del gioco, appariranno al San Diego Comic-Con questo sabato, quindi tenete gli occhi aperti per altre novità.