Gli autori possono citare in giudizio OpenAI per violazione del copyright e delle librerie ombra, secondo le regole del giudice

Da quando si è scoperto che i modelli ChatGPT di OpenAI venivano addestrati da materiali protetti da copyright senza l'autorizzazione dei proprietari dei diritti d'autore, tali titolari hanno cercato di citare in giudizio la società di proprietà di Sam Altman. Il caso che sembra essere il più avanzato è quello diretto dall'autore di Game of Thrones George R.R. Martin, che insieme ad altri autori sta ora considerando un approccio su tre fronti in aula.

Come notato da The Hollywood Reporter, le diverse argomentazioni affermano che l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale su materiali protetti da copyright costituisce una violazione, che le risposte generate da ChatGPT sono troppo simili ai materiali su cui vengono addestrate e che i materiali vengono piratati dalle librerie ombra.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Sidney Stein ha recentemente permesso la separazione delle biblioteche ombra e del copyright. "Le precedenti denunce collettive affermavano una causa di azione per violazione del copyright e sostenevano che OpenAI scaricava e riproduceva in modo inammissibile i libri dei querelanti", ha scritto il giudice. "Il fatto che molte delle accuse nelle precedenti denunce di classe suggerissero che lo scopo ultimo della riproduzione fosse quello di addestrare gli LLM di OpenAI non è determinante".

I querelanti hanno ora alcune strade da percorrere per richiedere i danni, ma sembra che si tratterà di qualcosa di più dei soldi, poiché questo caso potrebbe creare un precedente per il modo in cui l'intelligenza artificiale gestisce i materiali protetti da copyright in futuro.

