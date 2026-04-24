Gli azionisti della Warner Bros. hanno accettato l'enorme acquisizione di Paramount da 111 miliardi di dollari

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Dopo che Netflix si è ritirata dalla corsa all'acquisizione di Warner Bros., o almeno di molti dei suoi asset, è diventato chiaro che sarebbe stata la Paramount a conquistare il colosso della produzione, tutto in un accordo del valore di 111 miliardi di dollari.

Sebbene quell'accordo sia stato raggiunto in linea di principio, il prossimo grande passo avanti è avvenuto, poiché gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno approvato l'acquisizione di Paramount, secondo BBC News. Ciò significa che, supponendo che i regolatori della concorrenza nel mondo siano soddisfatti del completamento dell'accordo, Paramount possedrà infine Warner Bros.

Questo è però il grande problema della situazione, poiché ottenere l'approvazione di un'acquisizione così enorme dai diversi regolatori della concorrenza può essere una sfida, soprattutto considerando anche l'Autorità per la Concorrenza e i Mercati del Regno Unito e l'organismo alternativo della Commissione Europea. Entrambi possono essere scettici riguardo alle grandi acquisizioni di consolidamento, come è stato il caso dell'acquisto di Activision Blizzard King da parte di Microsoft qualche anno fa.

La tempistica attuale per il completamento dell'acquisizione è entro settembre, ma sembra una situazione ideale che non prevede che i regolatori della concorrenza abbiano qualcosa da dire.