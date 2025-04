Gli ci sono voluti undici anni, ma Rory McIlroy ha fatto la storia del golf in un'epica finale ad Augusta

HQ

Non rinunciare mai. Questa è la lezione appresa dalla storica vittoria ottenuta da Rory McIlroy al Masters Tournament di Augusta, in Georgia, uno dei quattro principali campionati di golf. Rory McIlroy, 35 anni, ha vinto il suo quinto major, dopo 11 anni di siccità: ha vinto il PGA Championship nel 2012 e nel 2014, gli US Open nel 2011 e il British Open nel 2014.

Il campionato si è concluso con un emozionante spareggio all'improvviso dopo che McIlroy ha sprecato tutto il vantaggio che aveva all'inizio della finale permettendo al suo rivale Justin Rose di pareggiarlo. Lo spareggio fu breve e quando finalmente vinse cadde in ginocchio e pianse in modo incontrollabile.

Esperti e spettatori hanno descritto la finale come una delle più emozionanti di tutti i tempi, e tutti applaudono e applaudono McIlroy per la sua perseveranza nel raggiungere il suo obiettivo, vincendo tutti i major, qualcosa che solo altri cinque golfisti avevano raggiunto in precedenza: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus e Tiger Woods. McIlroy è il primo europeo a farlo.