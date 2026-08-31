Gli editori di giochi dovrebbero imparare dai fallimenti oltre che dai successi, dice Fallout co-creatore

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Osservando l'industria dei videogiochi negli ultimi anni, potrebbe diventare chiaro che alcuni grandi nomi ed editori hanno imparato le lezioni sbagliate dal successo altrui. "Oh, tutti devono volere il live-service perché Fortnite ha fatto così bene!" Sì, non funziona davvero così. Almeno, con tutti i "fallimenti" degli ultimi anni, c'è speranza che si possano imparare alcune nuove lezioni. SecondoFallout il co-creatore Tim Cain, gli editori dovrebbero trarre tanto da un fallimento quanto da un successo.

Parlando in un recente video su YouTube (tramite PC Gamer), Cain ha spiegato che gli editori devono imparare le lezioni dai fallimenti perché spesso i giocatori non riescono a descrivere efficacemente ciò che vogliono.

"Per un editore, il suo successo sono le vendite di giochi. Per questo motivo, spesso non imparano dal fallimento perché guardano solo ai giochi che hanno avuto buone vendite. I giocatori spesso indicano i giochi popolari e dicono: 'vogliamo di più di questo', senza necessariamente sapere esattamente quale parte di quei giochi li abbia resi così validi. Se indicano partite scadenti, tendono a indicare partite ben note e pessime," ha detto.

Questo porta a una visione a tunnel quando si tratta di creazione di giochi e di ciò che viene realizzato. "Oltre a cercare caratteristiche comuni tra giochi che vendono bene, dovresti cercare caratteristiche comuni tra giochi considerati non di successo," Cain lo consiglia.

Il pensiero attuale è come arriviamo a pensare che giochi come Baldur's Gate III e Clair Obscur: Expedition 33 non sarebbero successi. I generi che potrebbero sembrare sottoperformanti non si distinguono, ma se tutti seguono solo ciò che ha successo, si finisce con una manciata di grandi vincitori ma molti altri perdenti.