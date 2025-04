Gli elettori degli Oscar stanno già trovando scappatoie nelle nuove regole di voto dell'Academy

HQ

Di recente, ci sono state un bel po' di polemiche intorno agli Academy Awards e al modo in cui vengono scelti i migliori film. Dopo che un rapporto ha rivelato che non tutti i votanti si erano presi la briga di guardare le nomination per il miglior film, è stata introdotta una nuova regola che significava che i votanti avrebbero dovuto guardare ogni film nominato in una categoria per la quale avevano votato.

Tuttavia, secondo un nuovo articolo di Variety, sembra che alcuni abbiano già trovato delle scappatoie intorno a questa nuova regola, come guardare un film in sottofondo o con l'audio disattivato mentre svolgono altre attività.

"L'app ha solo bisogno di vedere che l'hai guardata", ha detto un elettore. "Non sa se sei seduto lì". Un altro ha ammesso di aver premuto play prima di uscire di casa per andare al lavoro.

Anche se la regola è seguita dalla maggior parte dei votanti dell'Academy, ci sono ancora altri fattori in gioco quando si tratta di esprimere un voto. Un dirigente ha rivelato che la fedeltà professionale spesso determina il modo in cui voteranno. "Pensi che stia votando contro la mia stessa campagna? Sto votando per le mie cose", hanno detto.

Sebbene i cambiamenti siano stati accolti con un'accoglienza per lo più positiva da parte dei membri dell'Academy, potrebbe non essere il caso che vedranno enormi modifiche per i film che vinceranno gli Oscar in futuro.