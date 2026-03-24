Gli elettori italiani respingono la riforma della magistratura di Meloni nel colpo del referendum

HQ

Gli elettori italiani hanno respinto una riforma giudiziaria proposta dalla Premier Giorgia Meloni, che ha rappresentato una battuta d'arresto politica per il suo governo.

In un referendum durato due giorni, circa il 54% ha votato contro la riforma, contro il 46% a favore. L'affluenza ha raggiunto un inaspettatamente alto 58,5%, segnalando un forte coinvolgimento pubblico sulla questione.

La proposta mirava a rimodellare la magistratura e avrebbe richiesto modifiche alla costituzione italiana del dopoguerra. Sebbene tecnicamente complessa, la campagna divenne fortemente politicizzata, con la critica alla magistratura che giocava un ruolo centrale.

Gli elettori più giovani sono stati particolarmente decisivi nell'esito, con una chiara maggioranza contraria alla riforma. Nonostante una spinta tardiva per conquistare il loro sostegno, incluso il coinvolgimento attraverso piattaforme non convenzionali, prevalse il voto "no".

Meloni // Shutterstock

Meloni ha riconosciuto il risultato, affermando che il governo avrebbe rispettato la decisione e continuato a governare. Tuttavia, gli analisti affermano che la sconfitta potrebbe indebolire la sua posizione politica e complicare le future riforme.

Il risultato potrebbe anche ostacolare altre iniziative chiave, inclusi i piani per introdurre l'elezione diretta del primo ministro, un'altra modifica costituzionale centrale per la sua agenda.

Le figure dell'opposizione, tra cui Giuseppe Conte, accolsero l'esito come una vittoria per le garanzie costituzionali, potenzialmente dando loro slancio per sfidare Meloni in modo più efficace nelle future elezioni.

La battuta d'arresto arriva in un momento delicato, con l'aumento del costo della vita e le tensioni internazionali che aumentano la pressione sul governo. Sebbene Meloni rimanga una figura dominante nella politica italiana, il referendum suggerisce che il suo controllo sul sostegno pubblico potrebbe essere meno sicuro di prima.