Gli enti di beneficenza LGBTQ+ sollecitano un'azione dopo la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sui diritti dei trans

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . 14 enti di beneficenza LGBTQ+, tra cui Stonewall e TransActual, si sono rivolti a Keir Starmer in una lettera aperta esprimendo allarme per la recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito sul sesso biologico. La sentenza, che definisce "donna" e "sesso" come riferiti esclusivamente al sesso biologico, ha suscitato preoccupazioni sul suo impatto sui diritti dei trans. Gli enti di beneficenza sostengono che la decisione mina l'Equality Act 2010 e crea un quadro giuridico che non riesce a proteggere le persone trans. Manchester, Greater Manchester, Regno Unito. 6 aprile 2025. Immagine di Canal Street a Manchester Regno Unito, noto anche come il Gay Village // Shutterstock