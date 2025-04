Gli equivalenti di Switch 2 di Wii Sports o 1-2-Switch sembrano un po' strani... e costoso

HQ

Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e Duskbloods sono i tre giochi di cui tutti parlano da Switch 2, ma Nintendo ha annunciato due nuovi giochi volti specificamente a mostrare le capacità della nuova console: Drag x Drive e Nintendo Switch 2: Welcome Tour. Gli equivalenti di Wii Sports, Nintendo Land o 1-2-Switch, per così dire, anche se ci hanno lasciato con sentimenti contrastanti...

Innanzitutto, Nintendo Switch 2: Welcome Tour, che viene descritto come Nintendo come un gioco... e un gioco a pagamento, nientemeno. Questo titolo scaricabile verrà lanciato lo stesso giorno della console, il 5 giugno, e sarà fondamentalmente un grande tutorial, che ti mostrerà tutto sulla console, inclusi dati tecnici approfonditi presentati in un ambiente fantastico: un gigantesco Nintendo Switch 2.

Sembra che Nintendo Switch 2 Welcome Tour avrà diversi minigiochi, che mostreranno i "Controlli del mouse" o il rumble HD. L'uso di un gigantesco Switch 2 che puoi girare ed esplorare ci ricorda un po' Astro's Playroom, ma quel titolo sembrava molto più grande... ed era gratuito, a differenza di Nintendo Switch 2: Welcome Tour, che sarà un gioco a pagamento.

Il prezzo non è stato ancora rivelato, ma qualsiasi prezzo per qualcosa del genere ci sembra troppo costoso. Nintendo non ha nemmeno caricato un trailer sul proprio canale YouTube (si può guardare solo sul Direct stesso, minuto 18), come se lo stessero nascondendo...

Il secondo sembra molto più bello e sarà lanciato nell'estate del 2025, solo come gioco scaricabile, anche questo a pagamento. Drag x Drive è un gioco sul basket in carrozzina e il modo in cui controlli la sedia a rotelle è trascinando ogni Joy-Con 2 su una superficie piana. Suona bene, anche se sembra un po' troppo... grigio. Non esattamente colorato come Arms, ma questo potrebbe essere un divertente gioco arcade che potrebbe anche trasformarsi in un fenomeno online come Rocket League...