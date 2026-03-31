Gli esperti suggeriscono che i consumatori vorranno in futuro più auto dai colori vivaci

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L'era delle auto grigie, nere e bianche potrebbe finalmente allentarsi la sua presa. Gli esperti del settore affermano che è in corso un passaggio verso opzioni di vernice più espressive e colorate, guidato dai gusti in evoluzione, dalle nuove tecnologie e dall'ascesa dei veicoli elettrici.

Per anni, i toni neutri hanno dominato a livello globale. Circa l'80% delle auto nuove viene ancora venduto in toni in scala di grigi, principalmente perché gli acquirenti preferiscono proteggere il valore di rivendita.

"I dati sulle tendenze mostrano chiaramente l'evoluzione della palette piuttosto che stagnare," Gloria Jover, esperta automobilistica del Pantone Color Institute con sede nel New Jersey, dice a Car and Driver.

Ma questa tendenza sta iniziando a incrinarsi. Gli analisti ora indicano un piccolo ma significativo aumento delle finiture colorate, invertendo una tendenza decennale verso palette più sobrie. Gli esperti evidenziano i toni ispirati alla natura, in particolare i verdi, come una delle categorie in più rapida crescita al mondo. Queste tonalità fanno leva a idee di sostenibilità e stili di vita all'aperto, soprattutto mentre i SUV continuano a dominare le vendite in Europa e oltre.

Fondamentalmente, questa non è solo una tendenza negli Stati Uniti. I dati globali mostrano movimenti simili in Europa e Asia, dove tonalità verdi, grigi sfumati e finiture più personalizzate stanno guadagnando terreno mentre gli acquirenti cercano individualità piuttosto che scelte sicure e neutre.