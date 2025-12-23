Gli esportatori britannici faticano dopo la Brexit: Starmer ha esortato a cercare legami commerciali più stretti con l'UE per "necessità strategica"

HQ

Il Primo Ministro Keir Starmer è sotto pressione per approfondire i rapporti commerciali con l'Unione Europea dopo che i gruppi imprenditoriali hanno avvertito che l'accordo commerciale post-Brexit con la Gran Bretagna sta rendendo più difficile per le aziende vendere all'UE.

Le Camere di Commercio britanniche (BCC) hanno dichiarato che una cooperazione più stretta con Bruxelles è diventata una "necessità strategica", non una scelta politica. In un sondaggio su quasi 1.000 aziende, più della metà degli esportatori britannici ha affermato che l'attuale Accordo di Cooperazione e Commercio non li aiuta a commerciare con l'Europa. Molti hanno affermato che l'esportazione è diventata più complessa e costosa dalla Brexit.

Camere di Commercio Britanniche (BCC)

La maggior parte delle imprese intervistate erano piccole e medie imprese, e solo una manciata ha dichiarato che il sostegno governativo per affrontare nuove regole commerciali è adeguato. Il BCC ha dichiarato che la situazione sta peggiorando, con un forte aumento dell'insoddisfazione rispetto all'anno scorso.

L'avvertimento arriva mentre il Labour si prepara a un "reset" nei rapporti con l'UE. Alcuni ministri di alto livello hanno apertamente chiesto legami commerciali più stretti, anche se il governo ha escluso il rientro nel mercato unico UE o nell'unione doganale.

I ministri affermano che migliorare il commercio con l'UE è una priorità per il 2026 e indicano progressi recenti, incluso un accordo per il Regno Unito per rientrare nel programma di scambio studentesco Erasmus+ a partire dal 2027. Questa è una notizia in evoluzione, quindi restate sintonizzati per altro...