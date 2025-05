Gli esportatori cinesi riaccendono le spedizioni tra i negoziati commerciali

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Mentre i negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina prendono una piega più positiva, gli esportatori cinesi stanno intensificando i preparativi per riprendere le spedizioni di merci negli Stati Uniti dopo un significativo rallentamento dovuto agli aumenti dei dazi.

Dopo un calo del 60% delle spedizioni il mese scorso, i rivenditori statunitensi devono ora affrontare il rischio di scaffali vuoti se merci come giocattoli e arredi per la casa non raggiungono presto i negozi. Con l'avvio dei negoziati commerciali in Svizzera, c'è ottimismo sul fatto che i dazi possano presto essere ridotti.