Gli Esports Awards torneranno in America North più avanti quest'anno

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Ci sono molti eventi e spettacoli in cui creatori e sviluppatori nel mondo dei videogiochi vengono messi in evidenza e celebrati, ma per il settore esports ci sono decisamente meno eventi dedicati. Tuttavia, uno di questi eventi che si svolge ogni anno è gli Esports Awards, che recentemente ha celebrato la sua decima edizione.

Sulla base di ciò, è stato ora confermato che gli Esports Awards torneranno per un evento del 2026, con la precisazione che gli organizzatori non siano ancora pronti a condividere informazioni in quale sede esatta si terrà lo show, quando esattamente si terrà o in quale città, dato che ci viene semplicemente detto che tornerà in Nord America.

Sono previste ulteriori informazioni nei prossimi mesi, ma ci è stato detto che l'evento riporterà anche l'Esports Awards Golf Invitational, "riunendo leader del settore, creatori e concorrenti per una giornata di networking e competizione prima della premiazione."