Gli esports dovrebbero essere meno come la NFL, più come il poker, dice il veterano dell'industria videoludica Andrew Prell

Sebbene gli Esports rimangano oggi un business molto redditizio, il veterano dell'industria videoludica e fondatore/CEO di Convergence of 4 Dimensions LLC Andrew Prell vede un problema importante nel modo in cui viene gestito. Al CES, abbiamo parlato con Prell di come la sua visione per gli Esports potrebbe ridefinirne il futuro.

"Lo stiamo cambiando dal modello attuale di 25 anni che direi è come la NFL," spiegò Prell. "Dove, mentre parliamo oggi, nessuno dei due riesce a immaginare di arrivare al Super Bowl il prossimo anno. Allora perché insegnare questo ai 3,8 miliardi di giocatori là fuori? Quello che vogliamo fare è cambiare la mentalità che la World Series of Poker ha insegnato ai giocatori di poker. Non solo puoi partecipare al loro torneo, ma potresti anche vincere il loro torneo."

Il suo piano? Creare un gioco di realtà inter-realtà completo che permetta a decine o addirittura centinaia di migliaia di utenti di competere nei tornei contemporaneamente, con il potenziale di riempire gli stadi. "Voglio dire, hai fatto un concerto dentro un videogioco con 12,8 milioni di partecipanti," Disse Prell, riferendosi al concerto di Travis Scott in Fortnite. "Quindi questa è la scala di internet. Quindi quello che faremo è quello che chiamiamo un torneo a squadre cross-reality. Scala dello stadio."

Prell stesso ha una lunga storia con videogiochi, realtà virtuale e titoli multiplayer. "Nel '92, ho creato Wolfenstein VR partendo dal codice sorgente di Wolfenstein 3D di John Carmack di id Software," ha spiegato. "Poi ho deciso, ehi, questo deve essere multiplayer. Non importava che non ci fossero giochi multiplayer. Ho dovuto inventare la teoria della comunicazione cieca dei dispositivi per renderla multiplayer, e ho creato CyberTech."

Da lì, ha lavorato con chi aveva creato un gioco poco conosciuto chiamato Doom, i creatori dell'Xbox originale e altri ancora. Puoi leggere la storia completa di Prell e come spera di ridefinire gli Esports nella nostra intervista completa qui sotto: