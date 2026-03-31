Gli esseri umani torneranno sulla Luna QUESTO MERCOLEDÌ, per la prima volta in oltre 50 anni

HQ

Per la prima volta dal 1972, gli esseri umani stanno andando sulla luna.

Mercoledì 1 aprile, quattro astronauti (tre americani, uno canadese) si allaccieranno nella capsula Orion della NASA a bordo del imponente razzo Space Launch System a Cape Canaveral, Florida, e inizieranno un viaggio di 10 giorni che li porterà (letteralmente) più lontano dalla Terra di quanto qualsiasi essere umano abbia mai viaggiato. Non atterreranno. Non ancora. Ma gireranno intorno alla luna e torneranno indietro, un volo di prova cruciale che segna l'inizio di qualcosa di molto più grande. La missione si chiama Artemis II.

Programma Artemis // Shutterstock

L'ultima volta che gli esseri umani si trovarono su suolo lunare fu nel dicembre 1972, quando gli astronauti dell'Apollo 17 Eugene Cernan e Harrison Schmitt camminarono nella valle del Taurus-Littrow. Da allora, la luna è stata dominio esclusivo dei robot.

Artemide II non cambierà subito questo. Come abbiamo detto, non è previsto alcun atterraggio. Ma è il primo test con equipaggio nel più ampio programma Artemis della NASA, uno sforzo di punta che è costato circa 93 miliardi di dollari dal 2012 e mira a riportare gli astronauti sulla superficie lunare entro il 2028, questa volta nel robusto e scientificamente ricco polo sud.

La missione è anche una dichiarazione strategica. La Cina ha compiuto progressi silenziosi ma costanti verso un proprio allunaggio con equipaggio, puntando al 2030. Gli Stati Uniti, l'unico paese ad aver mai messo gli esseri umani su un altro mondo, sono determinati a non cedere quel terreno.