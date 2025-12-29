Gli europei temono che le pensioni statali siano insostenibili ma rifiutano le opzioni di riforma, secondo i sondaggi

HQ

La maggioranza degli europei ritiene che i loro sistemi pensionistici statali stiano diventando insostenibili, ma la maggior parte sostiene anche che i pagamenti attuali siano troppo bassi e si oppone a molte delle riforme che i governi ritengono necessarie, secondo un nuovo sondaggio YouGov condotto in sei paesi.

Il sondaggio ha rilevato che le maggioranze in Italia, Francia, Germania e Spagna già considerano i loro sistemi pensionistici insostenibili, mentre il pessimismo aumenta guardando al futuro. Tra circa la metà e due terzi degli intervistati in tutti e sei i paesi hanno dichiarato di aspettarsi che le pensioni statali saranno inaccessibili quando oggi i trentenni e quarantenni andranno in pensione, riflettendo le preoccupazioni per l'invecchiamento delle popolazioni e la riduzione della forza lavoro.

Nonostante queste preoccupazioni, l'opposizione alla riforma rimane forte

Nonostante queste preoccupazioni, l'opposizione alla riforma rimane forte. La maggioranza in ogni paese intervistato ha respinto proposte come l'aumento dell'età pensionabile, la riduzione dei pagamenti pensionistici o l'aumento delle tasse sulle persone in età lavorativa. La resistenza è stata particolarmente forte al ritardare il pensionamento, con fino a due terzi contrari a tali misure in alcuni paesi.

Allo stesso tempo, la maggior parte degli intervistati ha affermato che i pagamenti pensionistici sono insufficienti, un'opinione ancora più fortemente condivisa dai pensionati attuali. Un gran numero di europei in età lavorativa ha anche dichiarato di non essere fiducioso di godere di una pensione confortevole, sottolineando le ansie riguardo alla sicurezza del reddito a lungo termine.

È emerso un certo sostegno per approcci alternativi, inclusi contributi pensionistici obbligatori sul posto di lavoro o privati e politiche per aiutare i lavoratori più anziani a rimanere occupati più a lungo. C'era anche un sostegno notevole, soprattutto in Italia, per chiedere ai pensionati più ricchi di contribuire di più per sostenere i pensionati a basso reddito.

