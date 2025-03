Gli ex dipendenti Nintendo pensano che la popolarità di Mario Kart 8 potrebbe ridurre la necessità di Mario Kart 9

Tecnicamente, Mario Kart 8 è stato originariamente rilasciato nel 2014 per Wii U. Era popolare anche su quella console, ma è stato con la versione deluxe aggiornata per il Switch che è davvero decollato, vendendo oltre 67 milioni di copie.

Tecnicamente, questo rende il Switch l'unica console Nintendo dal NES che non ha avuto un nuovo gioco Mario Kart, ma solo un remaster. Ma per Switch 2, Mario Kart 9 è già stato confermato e mercoledì dovremmo saperne di più. Sebbene sia un successo sicuro, non tutti sono convinti che andrà a ruba allo stesso modo del titolo attuale.

Gli ex dipendenti Nintendo Kit e Krysta hanno ora commentato questo sul loro canale YouTube e spiegano (tramite NintendoLife) perché forse dovremmo tenere sotto controllo le nostre speranze:

Krysta: "Se vuoi giocare a quella nuova, Timmy deve anche comprare una nuova console da $ 400, non sono sicura che la mamma ne sia convinta"

Kit: "Esattamente, ancora una volta - non ho dubbi che questo sarà un gioco incredibile, non ho dubbi che ogni Mario Kart vende bene, ma in termini di collina che questo in particolare deve superare... questo è l'obiettivo di Nintendo... Dobbiamo fare meglio dell'ultimo - beh, avete davvero intenzione di fare meglio di 75 milioni?"

Cosa ne pensi, il superbo Mario Kart 8 Deluxe ridurrà la necessità di Mario Kart 9, e come pensi che se la caverà il sequel rispetto all'ottavo?