Gli ex sviluppatori di Ubisoft parlano dell'annullamento del progetto Splinter Cell

HQ

Molti di noi desideravano un nuovo gioco di Splinter Cell da un po' di tempo ormai. E secondo alcuni ex dipendenti di Ubisoft, qualche anno fa c'era un progetto che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di veramente sorprendente. Almeno fino a quando l'azienda non ha deciso di staccare la spina e concentrare le proprie risorse altrove. In un'intervista con Bloomberg, Nick Herman rivela che lui e alcuni altri colleghi hanno lavorato a un gioco di Sam Fisher nel 2017.

Herman lo descrive come "estremamente promettente" e dice che il team era convinto di avere qualcosa di veramente grande in cantiere. Ma la gioia è stata di breve durata poiché Ubisoft ha deciso di scartare l'intero progetto e di nasconderlo silenziosamente sotto il tappeto dopo pochi mesi. Herman ha detto a Bloomberg che:

"Ero così entusiasta di farne parte e di contribuire a rivitalizzarlo, perché è rimasto dormiente per un po'. E abbiamo pensato che potevamo raccontare una grande storia e fare qualcosa che i fan avrebbero amato. È stato emozionante andare a lavorare per i primi sei mesi perché pensavamo che saremmo stati in grado di fare qualcosa di veramente grande. E poi ti rendi conto che tutte le cose che ti stanno a cuore, non le hanno più. È una cosa comune nei giochi"

Quando finalmente divenne chiaro che Ubisoft non aveva intenzione di permettere allo sviluppo di progredire, Herman, Shorette e Lenart scelsero di andarsene e di avviare invece il proprio studio.

Hai voglia di un nuovo Splinter Cell?