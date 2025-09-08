Gli ex sviluppatori riflettono sul fallimento di Concord: i giocatori lo hanno cancellato prima del lancio

HQ

Un anno dopo il lancio catastrofico, è chiaro: Concord è il più grande fiasco di Sony nei tempi moderni. Il gioco è stato chiuso pochi giorni dopo la sua uscita ufficiale e si è rapidamente trasformato in un simbolo della spinta apparentemente sbagliata di Sony e PlayStation verso il live-service. Il fallimento ha anche gettato lunghe ombre su diversi progetti imminenti, non ultimo Bungie's Marathon ma anche Fairgames.

Nell'ultimo episodio del podcast Life Well Wasted, gli ex sviluppatori di Firewalk hanno riflettuto su cosa è andato davvero storto. Secondo loro, molti operatori avevano già deciso di licenziare Concord molto prima che arrivasse sul mercato, cosa che incolpano in gran parte di un marketing scadente.

"È strano che ci sia questo pubblico che vuole costantemente essere entusiasta del fatto che qualcosa non vada", ha osservato un ex sviluppatore.

Hanno anche sottolineato il clima sempre più cinico e ostile nell'industria dei giochi, dove molti cosiddetti giocatori sembrano provare gioia nel vedere crollare progetti grandi e costosi, senza considerare il tributo personale e professionale che richiede a coloro che hanno effettivamente lavorato ai giochi.