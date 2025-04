Gli F-35 danesi intercettano aerei russi in prima missione operativa I jet dell'aeronautica danese rispondono all'IL-20 russo sul Mar Baltico.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Per la prima volta, la Royal Air Force danese ha lanciato i suoi nuovi caccia F-35A Lightning II in una missione operativa, intercettando un aereo di intelligence elettronica russo IL-20 sul Mar Baltico. L'allerta di risposta rapida ha segnato una pietra miliare significativa nella strategia di difesa del paese. Operando dalla base aerea di Skrydstrup, gli F-35 hanno seguito da vicino l'aereo russo, che è rimasto nello spazio aereo internazionale per tutto lo scontro. Questo segna l'inizio ufficiale della transizione della Danimarca dall'obsoleta flotta di F-16 al più avanzato F-35, contribuendo agli sforzi di polizia aerea della NATO nella regione. Per ora, resta da vedere come questo nuovo velivolo rimodellerà la difesa nel Baltico. F-35A Lightning II // Shutterstock