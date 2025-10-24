Gli hacker etici irrompono nella FIA e trovano il passaporto di Max Verstappen: ci hanno messo solo dieci minuti

HQ

La FIA ha confermato che un gruppo di tre hacker ha violato i loro database e ha trovato informazioni personali di piloti come Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso o Nico Hulkenberg. Tra le cose che hanno trovato c'erano il passaporto di Verstappen, i documenti di contatto personale e di licenza, nonché le comunicazioni interne e le valutazioni private e i "processi decisionali" della FIA.

Per fortuna, non avevano intenzioni malevole. Infatti, il gruppo di hacker si definisce "hacker etici" e "cacciatori di bug bounty", con l'intento di esporre i punti deboli e aiutare le aziende a migliorare la propria sicurezza informatica. In effetti, dicono di essere fan della F1.

Gal ha spiegato come hanno fatto su un thread X. Hanno smesso di scavare dopo aver visto quanto fosse facile accedere alla documentazione riservata e alle informazioni personali dei piloti di F1, dicendo che non avevano accesso ad alcuna informazione sensibile e non conservavano nulla di ciò che trovavano. Ci sono voluti solo dieci minuti per accedere ai portali della FIA utilizzando una richiesta HTTP PUT per sembrare amministratori.