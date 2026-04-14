Gli hacker Rockstar rilasciano dati, nessuna rivelazione succosa Grand Theft Auto VI

HQ

Mesi prima dell'uscita di Grand Theft Auto VI, sembrava che Rockstar fosse stata di nuovo hackerata pericolosamente. Il gruppo di hacker ShinyHunters ha violato Rockstar e ha minacciato di diffondere i dati raccolti se lo sviluppatore non avesse pagato una commissione di 200.000 dollari. Rockstar non ha pagato, e ShinyHunters ha rilasciato i dati.

Grazie a Kotaku, sembra che non ci sia da meravigliarsi se Rockstar non abbia pagato. I dati comprendono molti documenti, ma nessuno di essi riguarda il codice Grand Theft Auto VI, o altre informazioni sul gioco più atteso di tutti i tempi. Invece, otteniamo una conferma su dettagli che già conoscevamo.

Grand Theft Auto Online guadagna centinaia di milioni di dollari all'anno, con la maggior parte di quei redditi generati tramite Shark Card. Red Dead Online guadagna una frazione di quanto guadagna, quindi non c'è da stupirsi che quella modalità online venga praticamente abbandonata. PC ha il minor numero di giocatori settimanali di GTA Online, rispetto a Xbox e PlayStation, e una piccola percentuale di utenti genera la maggior quantità di soldi di GTA Online.

È interessante vederlo confermato così, ma se eri preoccupato che Rockstar dovesse potenzialmente rimandare ancora GTA VI a causa di questo hack, sembra che non sarà così. Questo non significa che il gioco uscirà sicuramente il 19 novembre, ma se dovesse essere rimandato ancora una volta, dubitiamo fortemente che vecchi e prevedibili dati finanziari trapeli siano la forza principale dietro di essa.