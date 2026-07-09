Gli Harrigan vanno in guerra nella MobLand Stagione 2
Paramount+ trasmetterà in esclusiva il nuovo lotto di episodi il 18 settembre.
Ultimamente, abbiamo sentito parlare di più del futuro della serie ambientata nel mondo criminale londinese, MobLand, che del suo presente. Anche se sembrava ci fossero disaccordi tra i creatori e uno dei suoi protagonisti, Tom Hardy, ora sembra che abbiano fatto una tregua, mediata da Guy Ritchie, e il clan Harrigan tornerà in azione.
Tuttavia, tutto ciò arriverà dopo ciò che la seconda stagione di MobLand ci riserva il 18 settembre, quando debutterà su Paramount+. In questo nuovo capitolo, vediamo come la famiglia Harrigan - la fazione criminale più prominente del nord di Londra - si ritrova nel mezzo di una guerra interna che contrappone alcuni membri della famiglia ad altri, mentre il loro 'fixer', Harry Da Souza, deve affrontarli tutti e sopravvivere nel processo. Ad affiancare Tom Hardy ci saranno Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine e Janet McTeer.
Guarderai il dramma quando arriverà la seconda serie di MobLand a settembre? Guarda il trailer qui sotto.