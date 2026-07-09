Gli Harrigan vanno in guerra nella MobLand Stagione 2

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Ultimamente, abbiamo sentito parlare di più del futuro della serie ambientata nel mondo criminale londinese, MobLand, che del suo presente. Anche se sembrava ci fossero disaccordi tra i creatori e uno dei suoi protagonisti, Tom Hardy, ora sembra che abbiano fatto una tregua, mediata da Guy Ritchie, e il clan Harrigan tornerà in azione.

Tuttavia, tutto ciò arriverà dopo ciò che la seconda stagione di MobLand ci riserva il 18 settembre, quando debutterà su Paramount+. In questo nuovo capitolo, vediamo come la famiglia Harrigan - la fazione criminale più prominente del nord di Londra - si ritrova nel mezzo di una guerra interna che contrappone alcuni membri della famiglia ad altri, mentre il loro 'fixer', Harry Da Souza, deve affrontarli tutti e sopravvivere nel processo. Ad affiancare Tom Hardy ci saranno Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine e Janet McTeer.

Guarderai il dramma quando arriverà la seconda serie di MobLand a settembre? Guarda il trailer qui sotto.