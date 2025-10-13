Gli Helsmiths of Hashut ottengono un supporto rialzista nelle nuove rivelazioni di Age of Sigmar

HQ

In questo momento, se vuoi mettere le mani su un Duardin malvagio, allora la soluzione migliore è il set dell'esercito Helsmiths of Hashut. Tuttavia, Games Workshop ha appena rivelato alcune nuove miniature in arrivo nella gamma che aiuteranno a rimpolpare il tuo esercito di nani che vincolano i demoni.

Le unità disponibili nel set dell'esercito: il Motore Dominatore, la Batteria di razzi Deathshrieker, la Coorte Infernale e il Despota di Guerra, avranno tutte i loro kit individuali. A loro si uniranno anche miniature nuove di zecca, come il Daemonsmith, che può essere assemblato come un Elder cinereo, Bull Centaurs, Infernal Razers e Hobgrot Vandalz.

Nuovi dadi e il Codice degli Forgiatori di Hashut sono disponibili per l'acquisto, e alla guida dell'esercito Urak Taar, il Primo Forgiatore di Demoni, cavalca in battaglia in sella al suo Tauro Infernale. Questo kit sembra un fulcro per qualsiasi scaffale e può anche essere costruito come un Forgiatore di Demoni su Infernal Taurus se stai pensando di aver bisogno di più di un enorme toro di metallo per prendere il tuo esercito.

Questi modelli saranno presto disponibili per l'ordine e ti aiuteranno nella tua missione per dominare i Reami Mortali di Hashut. Dai un'occhiata all'elenco completo dei preordini qui.

