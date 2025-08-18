Gli Herobeat Studios, vincitori del BAFTA, svelano Rewilders: The Lost Spring

HQ

Herobeat Studios, lo sviluppatore vincitore del BAFTA dietro Endling: Extinction is Forever, ha rivelato il suo nuovo titolo Rewilders: The Lost Spring.

Rewilders è un roguelite d'azione con un mondo aperto, la raccolta di creature e una progressione simile a un metroidvania. Ti permette di combattere contro i nemici della natura, scoprendo biomi vasti e diversificati e riportandoli al loro antico splendore.

In Rewilders, rintraccierai anche i tuoi fratelli perduti, che sembrano essere al centro di questi biomi corrotti. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per dare un'occhiata al gioco, che è ora disponibile nella lista dei desideri su Steam.