Gli hotel svedesi risparmieranno un sacco di soldi non offrendo burro ai loro clienti

La catena alberghiera norvegese Strawberry ha deciso di non offrire burro normale in molti dei suoi locali, sia in Svezia che in Finlandia. Questo secondo l'ATL svedese e riportato dal finlandese YLE.

Strawberry è una delle più grandi catene alberghiere in Svezia e ha anche diversi hotel in Finlandia. È stato fatto un confronto tra il burro tradizionale e le alternative a base vegetale e si è concluso che le alternative a base vegetale sono migliori quando si tratta di sviluppo sostenibile a lungo termine dell'azienda. Questa modifica farà risparmiare 4,3 milioni di corone svedesi, ovvero quasi 400 000 euro di costi.

Strawberry gestisce anche gli hotel Clarion nei paesi nordici. Ma questo cambiamento non si applicherà agli hotel Clarion, secondo ATL.