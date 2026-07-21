Gli Houthi yemeniti entrano in guerra dalla parte dell'Iran e annunciano un blocco navale dell'Arabia Saudita

HQ

Gli Houthi yemeniti, nemici di lunga data di Israele e degli Stati Uniti, hanno annunciato ieri sera che imporranno un "blocco navale" alle navi saudite che attraversano la loro costa verso o verso lo Stretto di Hormuz. La chiusura 'de facto' di questa rotta interromperebbe l'approvvigionamento del petrolio greggio saudita, aggravando notevolmente la crisi energetica globale.

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita in Yemen ha già annunciato che risponderà con decisione e decisione a queste minacce e ha iniziato a dispiegare misure difensive sulle sue navi che transitano lo Stretto di Bab el-Mandeb. L'Iran aveva fatto pressione sugli Houthi affinché chiudessero questo passaggio verso il Mar Rosso se gli Stati Uniti avessero continuato ad attaccare le infrastrutture elettriche iraniane.

Nel frattempo, Washington e Teheran continuano a cercare di ristabilire i canali diplomatici dopo la ripresa delle ostilità di alcune settimane fa. Un alto funzionario iraniano ha detto a Reuters lunedì che Teheran aveva ricevuto una proposta da mediatori pakistani per un cessate il fuoco di 10 giorni nel tentativo di salvare l'accordo provvisorio, aprendo la strada a un accordo duraturo per porre fine alla guerra iniziata il 28 febbraio con attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran.