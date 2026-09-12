Gli Inbetweeners confermato stanno tornando con il ritorno delle quattro stelle originali

Ultimamente ci sono state moltissime voci che suggeriscono che The Inbetweeners sarebbe presto tornato. La serie comica divenne originariamente un enorme successo nel Regno Unito alla fine degli anni 2000, tutte dopo tre stagioni televisive di successo. In effetti, ebbe così successo che presto si trasformò in un vero e proprio film teatrale, che portò persino a un sequel, con un'accoglienza mediocre.

Da quel secondo film, The Inbetweeners, è andato perduto nel tempo, e ormai sono passati circa 12 anni da quando abbiamo visto la banda partire per avventure assurde. Questa attesa sta per concludersi.

Netflix ha rivelato che la produzione di The Inbetweeners 3 è iniziata. Sarà un film che si costruirà su quanto già successo, tranne che il cast è molto più grande e ben entrato nell'età adulta.

Anche se al momento non ci sono notizie riguardo a una data o una finestra di debutta, sappiamo almeno che il progetto riunirà il cast principale composto da Will McKenzie di Simon Bird, Jay Cartwright di James Buckley, Neil Sutherland di Blake Harrison e Simon Cooper di Joe Thomas, con molti che probabilmente ora si chiedono se il cast di supporto più ampio avrà un ruolo. Netflix non ha ancora confermato nulla a riguardo, ma difficilmente sarebbe The Inbetweeners senza Phil Gilbert di Greg Davies, ad esempio.

Non vedi l'ora di vedere il ritorno degli Inbetweeners?