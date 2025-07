Gli incendi costringono a evacuazioni di massa su Creta Migliaia di sfollati mentre i vigili del fuoco lottano per contenere un crescente incendio nella foresta alimentato da forti raffiche.

HQ Le ultime notizie sulla Grecia . Un incendio in rapida diffusione a Creta ha bruciato vaste aree boschive e uliveti, provocando l'evacuazione di oltre mille residenti e turisti, hanno detto giovedì i funzionari. "Tre insediamenti sono stati evacuati e più di 1.000 hanno lasciato le loro case. Alcuni sono stati portati nei centri sanitari con problemi respiratori", ha detto il vice governatore della protezione civile di Creta, George Tsapakos, all'emittente pubblica ERT. I vigili del fuoco hanno lottato per controllare gli incendi intensificati dalle raffiche di vento. "Ci sono raffiche di vento nella zona, alcune delle quali misurano 9 sulla scala Beaufort, che stanno innescando la riaccensione e ostacolando gli sforzi antincendio", ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis. Le squadre dei vigili del fuoco, rinforzate da unità aeree, affrontano condizioni difficili mentre i forti venti alimentano nuove fiammate, complicando gli sforzi di contenimento e costringendo alcuni evacuati a cercare assistenza medica per problemi respiratori. Le autorità locali continuano a monitorare attentamente la situazione. Incendio a Creta // Shutterstock