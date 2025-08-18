Gli incendi costringono alla chiusura della famosa via di pellegrinaggio spagnola

HQ

Le ultime notizie sulla Spagna . Le autorità del nord della Spagna hanno chiuso una sezione del famoso Cammino di Santiago a causa degli incendi provocati da un'intensa ondata di caldo che si sta diffondendo tra le montagne dei Picos de Europa.

"Questa è una situazione di incendio che non abbiamo vissuto in 20 anni", ha detto il ministro della Difesa Margarita Robles alla stazione radio Cadena SER. "Gli incendi hanno caratteristiche speciali a causa del cambiamento climatico e di questa enorme ondata di caldo".

Gli incendi, tra i più gravi degli ultimi decenni, hanno devastato vaste aree di foreste e terreni agricoli, con un fumo denso che ha ostacolato gli sforzi aerei di spegnimento degli incendi. L'esercito è stato schierato per supportare gli equipaggi locali, mentre le autostrade e i servizi ferroviari devono affrontare interruzioni.

Tragicamente, diversi vigili del fuoco hanno perso la vita combattendo le fiamme e le autorità continuano a indagare su sospetti casi di incendio doloso. Nel frattempo, i funzionari hanno esortato i pellegrini e i residenti a evitare le zone colpite fino a quando le condizioni non miglioreranno.