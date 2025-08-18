Gli incendi costringono alla chiusura della famosa via di pellegrinaggio spagnola
Gli incendi si sono diffusi sulle montagne settentrionali, richiedendo importanti misure di sicurezza.
Le ultime notizie sulla Spagna. Le autorità del nord della Spagna hanno chiuso una sezione del famoso Cammino di Santiago a causa degli incendi provocati da un'intensa ondata di caldo che si sta diffondendo tra le montagne dei Picos de Europa.
"Questa è una situazione di incendio che non abbiamo vissuto in 20 anni", ha detto il ministro della Difesa Margarita Robles alla stazione radio Cadena SER. "Gli incendi hanno caratteristiche speciali a causa del cambiamento climatico e di questa enorme ondata di caldo".
- Potrebbe interessarti: Spagna in fiamme: 22 grandi incendi registrati solo quest'estate.
Gli incendi, tra i più gravi degli ultimi decenni, hanno devastato vaste aree di foreste e terreni agricoli, con un fumo denso che ha ostacolato gli sforzi aerei di spegnimento degli incendi. L'esercito è stato schierato per supportare gli equipaggi locali, mentre le autostrade e i servizi ferroviari devono affrontare interruzioni.
Tragicamente, diversi vigili del fuoco hanno perso la vita combattendo le fiamme e le autorità continuano a indagare su sospetti casi di incendio doloso. Nel frattempo, i funzionari hanno esortato i pellegrini e i residenti a evitare le zone colpite fino a quando le condizioni non miglioreranno.