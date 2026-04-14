Gli incubi si nascondono sulla strada aperta nel film horror Passenger
Questo film esplora cosa accade a chi scompare durante i viaggi on the road.
La strada aperta ci chiama a un certo punto della vita. Non possiamo resistere all'impulso di salire in macchina e inseguire l'orizzonte, ma mentre milioni e milioni di persone rispondono a questa chiamata ogni anno, molte non raggiungono mai la loro destinazione. Quindi dove vanno...?
Il regista André Øvredal, noto più recentemente per L'ultimo viaggio di Demetra, tornerà presto per il suo prossimo film horror, un progetto chiamato Passenger. Si limita a raccontare come un paio di automobilisti, incluso Lou Llobell della Foundation, affrontino incubi e mostri mentre partono per un viaggio apparentemente innocente.
Inutile dire che sembra proprio che ci aspettino un film horror avvincente quando Passenger arriverà nelle sale il 22 maggio. Puoi vedere il trailer del film qui sotto.