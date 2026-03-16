Gli influencer generati dall'IA sono qui e questa volta promuovono integratori

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I dati generati dall'IA stanno ora promuovendo prodotti per il benessere a consumatori ignari, come riportato da Newser.

Uno dei prodotti promossi è Modern Antidote, un integratore wellness commercializzato quasi interamente tramite influencer sintetici su Instagram, TikTok e Facebook. E non c'è una chiara segnalazione che le persone nei video siano false.

Uno studio di febbraio pubblicato sul British Journal of Psychology ha rilevato che le persone tendono a sopravvalutare la propria capacità di identificare i volti generati dall'IA, e questo le rende vulnerabili all'inganno man mano che la tecnologia migliora.

Fortunatamente, il potenziale di marketing degli influencer artificiali potrebbe già essere limitato: Business Insider (da ottobre 2025) riporta che le partnership di brand con account social IA sono diminuite di circa il 30% nei primi otto mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo Timothy Caulfield, direttore di ricerca presso l'Health Law Institute dell'Università dell'Alberta, sarà solo questione di tempo prima che sapere cosa è reale e cosa è IA non avrà importanza:

"Molto presto diventerà così comune che sarà solo più contenuto."

Sembra che, come consumatori, possiamo almeno esserne consapevoli.