Gli infortuni di Tadej Pogacar, peggiori del previsto, sono stati esclusi per il resto dell'anno

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Una settimana dopo la caduta di Tadej Pogacar alla Vuelta, che lo ha costretto al ritiro con lividi, tagli e una clavicola rotta, conosciamo la gravità delle sue ferite. Mentre lo sloveno del Team UAE Emirates prevedeva di tornare in tempo per il Campionato del Mondo UCI entro la fine del mese o, se non possibile, per il Giro di Lombardia, il periodo di riabilitazione dopo l'intervento è più importante e non tornerà prima del 2027.

La notizia è stata annunciata dal suo team in un comunicato, in cui confermano anche un'estensione del contratto fino al 2032. "Fin dall'inizio, questa squadra mi è sembrata casa. Siamo cresciuti insieme negli anni e abbiamo condiviso momenti incredibili, quindi sono molto felice di prorogare il mio contratto fino al 2032", ha dichiarato Pogacar nel comunicato.

"C'è ancora molto che voglio raggiungere in questo sport, e credo che questo sia il posto giusto per farlo. Sono molto grato per la fiducia che la squadra ha mostrato in me e entusiasta di ciò che possiamo continuare a costruire insieme. "

Purtroppo, la sua stagione è finita prematuramente, perché "in questo momento, la cosa più importante è recuperare correttamente e dare al mio corpo il tempo di cui ha bisogno". Questo significa dire addio ai Campionati Mondiali su Strada UCI dal 20 al 27 settembre in Quebec, Canada, e al Giro di Lombardia.

Senza 'Pogi', si apre un nuovo orizzonte per il resto dei ciclisti. Con poco più di una settimana in La Vuelta, Enric Mas, con 1:45 di vantaggio su Primoz Roglic e 2:06 su Felix Gall, potrebbe diventare il primo spagnolo a vincere La Vuelta dai tempi di Alberto Contador nel 2014, mentre il 'Monumento' in Lombardia conoscerà un nuovo campione dopo cinque vittorie consecutive per Pogacar.