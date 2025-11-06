Gli investigatori recuperano le scatole nere dall'incidente mortale di un aereo cargo UPS in Kentucky

HQ

Gli investigatori degli Stati Uniti hanno recuperato i registratori di volo dell'aereo cargo UPS MD-11 che si è schiantato in fiamme durante il decollo dall'aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, uccidendo almeno 12 persone, tra cui tre membri dell'equipaggio.

L'NTSB ha detto che uno dei tre motori del jet si è staccato dall'ala sinistra, scatenando un enorme incendio che si è diffuso in un'area industriale vicino alla pista. L'aereo, diretto a Honolulu, ha lasciato un campo di detriti che si estendeva per quasi mezzo miglio.

Guasto al motore sotto inchiesta

Entrambe le scatole nere sembrano intatte e sono state inviate a Washington per l'analisi, e i funzionari hanno sottolineato che non c'è alcun legame con lo shutdown del governo degli Stati Uniti.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre UPS ha ripreso le operazioni nel suo hub di Worldport. Boeing e GE Aerospace stanno assistendo gli investigatori in quello che è ora uno degli incidenti aerei cargo più mortali nella storia recente degli Stati Uniti.