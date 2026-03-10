Gli investigatori stanno perquisiendo l'ex ranch di Jeffrey Epstein nel New Mexico

HQ

Gli investigatori del New Mexico hanno iniziato a perquisire l'ex ranch di Jeffrey Epstein come parte di una nuova indagine su presunti abusi sessuali legati alla proprietà. Secondo le autorità statali, la ricerca è iniziata lunedì nella tenuta isolata nota come Zorro Ranch.

L'operazione segue una decisione di Raúl Torrez di riaprire il caso dopo che nuove informazioni sono emerse in documenti rilasciati all'inizio di quest'anno dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Tra le affermazioni esaminate vi è l'accusa secondo cui Epstein avrebbe ordinato la sepoltura di due ragazze straniere sulle colline vicino al ranch. Le autorità affermano che l'indagine seguirà qualsiasi pista e continuerà a supportare i sopravvissuti.

Il ranch, situato a circa 30 miglia a sud di Santa Fe, era un punto centrale nelle accuse secondo cui Epstein e suoi collaboratori avessero abusato di donne e ragazze lì. La proprietà è stata venduta nel 2023 all'imprenditore texano Don Huffines, i cui rappresentanti hanno dichiarato che gli attuali proprietari stanno collaborando con gli investigatori e hanno concesso l'accesso per la perquisizione.