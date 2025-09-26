Gli investitori sostenuti dall'Arabia Saudita puntano all'acquisizione di EA da 50 miliardi di dollari

HQ

Importanti sviluppi sono in corso nel mondo dei giochi. Secondo i rapporti, un gruppo di investitori composto dal Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, da Affinity Partners di Jared Kushner e dalla società di private equity Silver Lake è interessato all'acquisizione di Electronic Arts, che attualmente ha un valore di circa 50 miliardi di dollari. L'accordo, che renderebbe la società privata, si classificherebbe tra le più grandi operazioni di buyout di sempre e si dice che gli investitori siano pronti a presentare un'offerta formale già la prossima settimana.

La notizia ha fatto impennare le azioni di EA, salendo di oltre il 15% durante il pomeriggio. Ma nulla è definitivo: né EA, Silver Lake, né PIF, né Affinity Partners hanno commentato pubblicamente le trattative. Se l'accordo andrà in porto, segnerebbe una nuova era per EA e una presenza saudita ancora più forte nell'industria dei giochi. Buono o cattivo? Sta a te decidere.

Cosa ne pensi della prospettiva che EA diventi di proprietà privata?