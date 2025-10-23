Gli italiani sono troppo emotivi? Il veterano della Ferrari Enrico Cardile spiega la differenza con l'Aston Martin

HQ

Enrico Cardile è uno dei protagonisti dell'immediato futuro di Aston Martin. L'ingegnere, specializzato in aerodinamica, aveva lavorato per la Ferrari da quando si era laureato in ingegneria aerospaziale all'Università di Pisa nel 2002, fino a quando non è stato assunto da Aston Martin nel luglio 2024 per lavorare come nuovo Chief Technical Officer, riportando alla leggenda Adrian Newey, e sostituendo Andrew Green. Al 50enne italiano non è stato permesso di iniziare legalmente a lavorare su Aston Martin fino a un anno intero dopo a causa di problemi legali.

Parlando al podcast Beyond the Grid (via ScuderiaFans), Cardile ha parlato delle sue sensazioni iniziali in una delle scuderie più ambiziose della Formula 1, sperando che le modifiche ai regolamenti del 2026 in Formula 1 offrano l'opportunità di porre fine a una serie negativa di risultati e lottare per le vittorie e persino i titoli mondiali con Fernando Alonso e Lance Stroll.

Cardile pensa che il modo in cui gli inglesi "reagiscono ai problemi" sia una differenza fondamentale rispetto a come lavorano gli italiani, e questo dà loro un vantaggio. "In Inghilterra, le persone sono meno emotive, e penso che questo sia un vero punto di forza. Una cosa è avere passione per quello che si fa, un'altra è lasciare che le emozioni prendano il sopravvento quando si è sotto pressione o quando sorgono problemi. Qui la gente rimane calma, concentrata e non perde di vista l'obiettivo finale".

Aston Martin ancora al lavoro per raggiungere il livello della Ferrari

Dopo due decenni di lavoro a Maranello, il passaggio a Silverstone è un grande cambiamento. Cardile sembra felice, dicendo anche che ama vivere in Inghilterra "nonostante il tempo", e ha ulteriormente spiegato le differenze tra le due squadre.

"Tra Ferrari e Aston Martin percepisco delle differenze evidenti. Non posso condividere troppi dettagli in questo momento. Da un lato, Ferrari è un'azienda consolidata, con processi e sistemi altamente raffinati che sono stati sviluppati nel corso di decenni. In Aston Martin, stiamo ancora lavorando per raggiungere quel livello e c'è ancora molta ottimizzazione da fare."

