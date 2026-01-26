Gli Obama definiscono l'uccisione di Alex Pretti una "tragedia" e un "campanello d'allarme" mentre cresce la pressione per un'indagine federale completa

HQ

La pressione sull'amministrazione Trump si è intensificata questo fine settimana dopo la sparatoria mortale di Alex Pretti, un'infermiera di 37 anni uccisa dagli agenti federali dell'immigrazione a Minneapolis. Le prove video esaminate da più testate sembrano mostrare agenti che rimuovono una pistola legalmente portata da Pretti prima che venisse colpito, alimentando le richieste di un'indagine completa e trasparente sull'incidente.

L'ex presidente Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama hanno descritto l'omicidio come "una tragedia straziante" e un "campanello d'allarme" per la nazione. In una dichiarazione congiunta, hanno avvertito che gli agenti federali dell'immigrazione stavano operando senza sufficiente responsabilità e hanno affermato che le recenti tattiche di controllo sembrano pensate per intimidire e provocare, piuttosto che far rispettare la legge.

Le richieste di un'indagine hanno attraversato le linee di partito. Il senatore repubblicano Bill Cassidy ha detto che la credibilità dell'ICE e del Dipartimento della Sicurezza Interna era in gioco, mentre i democratici tra cui Alexandria Ocasio Cortez e Chuck Schumer hanno spinto per la cessazione delle operazioni federali di immigrazione in Minnesota. Diversi senatori hanno anche promesso di opporsi a futuri finanziamenti del DHS a meno che non sia garantita una supervisione significativa.

Il caso ha ulteriormente messo a dura prova la fiducia tra le autorità federali e i funzionari locali. I leader del Minnesota hanno accusato gli agenti di impedire agli investigatori statali di accedere sulla scena, mentre un giudice federale ha ordinato all'amministrazione di preservare tutte le prove relative all'uscita. La famiglia di Pretti ha respinto le accuse secondo cui rappresentasse una minaccia, affermando che nessuno dei video ampiamente diffusi lo mostra mentre brandisce un'arma...