Gli occhi della Russia hanno sequestrato l'azienda statunitense per aumentare le forniture alimentari militari Glavprodukt, un tempo azienda di conserve alimentari di proprietà statunitense, è ora sotto il controllo russo.

La mossa strategica di Mosca di sequestrare l'azienda statunitense di conserve alimentari Glavprodukt potrebbe presto vedere l'azienda fornire forniture essenziali all'esercito russo. Presa sotto il controllo statale nell'ottobre 2024, questa è stata la prima azienda americana espropriata dal Cremlino, influenzando potenzialmente le delicate relazioni tra Stati Uniti e Russia mentre entrambe le nazioni continuano i negoziati sulla guerra in Ucraina. Ora, una lettera appena rivelata mostra che le operazioni future dell'azienda saranno orientate a garantire una produzione alimentare costante per il settore della difesa russo. Con i sequestri di beni che diventano sempre più comuni, resta da vedere come si evolverà la situazione. Lipetsk, Russia - 05 febbraio 2025 // Shutterstock