Gli Oklahoma City Thunder battono gli Indiana Pacers in una partita straziante per Tyrese Haliburton

Le finali NBA, giunte alla settima e ultima partita dopo il pareggio per 3-3 tra Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, si sono piegate dalla parte dei Thunder: la migliore squadra della stagione regolare (68-14) ha goduto del vantaggio del campo di casa, che quasi sempre avvantaggia l'eventuale vincitore. La partita, tuttavia, è stata testa a testa nel primo tempo, con i Thunder in vantaggio di un solo punto, ma l'infortunio di Tyrese Haliburton nel primo quarto ha finito per essere decisivo.

Haliburton è caduto a terra dopo sette minuti di dolore. La stella della squadra aveva subito uno stiramento al polpaccio destro in gara 5 e, nonostante le migliori intenzioni, il suo polpaccio ha ceduto, e con esso tutta la squadra, incapace di fermare Shai Gilgeous-Alexander, nominato MVP delle finali, un titolo da aggiungere all'MVP della stagione e al miglior marcatore.

Gli Oklahoma City Thunder succedono ai Boston Celtics come campioni NBA, il loro primo campionato NBA da quando la franchigia, originariamente chiamata Seattle SuperSonics, ha cambiato stato e si è trasferita in Oklahoma nel 2008, portando all'Oklahoma il loro più grande trionfo sportivo. È anche il secondo titolo del franchise, il primo nel 1979.