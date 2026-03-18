Gli Oklahoma City Thunder diventano la prima squadra NBA a conquistare i play-off: quando finisce la stagione?

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I campioni NBA Oklahoma City Thunder sono stati la prima squadra NBA a assicurarsi un posto nei play-off, dopo una vittoria per 113-108 contro Orlando Magic, con l'MVP Shai Gilgeous-Alexander che ha segnato 40 punti portando i Thunder a un rapporto vittorie/sconfitte di 54-15, in testa alla Western Conference.

Nella Western Conference, altre sei squadre hanno almeno ottenuto un posto play-in: Spurs, Lakers, Rockets, Nuggests, Timberwolves e Suns. Nell'Est, solo Pistons, Celtics e Knicks hanno raggiunto la postseason.

La stagione regolare NBA terminerà il 13 aprile e i playoff inizieranno tra un mese, il 18 aprile, fino a giugno. Le migliori sei squadre di ogni conference si qualificano per i play-off, e dalla settima alla decima squadra partecipa al torneo play-in, con un posto in più per ogni conference.