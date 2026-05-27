Gli Oklahoma City Thunder hanno battuto gli Spurs, sono a una vittoria di distanza per una finale NBA consecutiva

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I New York Knicks, che hanno travolto i Cleveland Cavaliers 130-93 e vinto 4-0 le finali della Eastern Conference NBA, stanno seguendo da vicino la brutale serie di playoff tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

Dopo aver avuto un record di 2-2 nelle prime quattro partite, con entrambe le squadre vincenti una in casa e una in trasferta, i campioni NBA in carica Oklahoma City Thunder hanno inflitto un duro colpo ieri sera battendo i San Antonio Spurs 127-114 in Gara 5, con Shai Gilgeous-Alexander per i Thunder che ha segnato 32 punti nonostante un inizio lento, e Victor Wembanyama per gli Spurs che ha segnato solo 20 punti e preso sei rimbalzi, 18 rimbalzi nelle ultime tre partite, dopo una media di 20,5 rimbalzi a partita nelle prime due partite della serie.

Oklahoma è ora a una vittoria di distanza per il titolo di divisione e la finale NBA. I San Antonio Spurs sperano di pareggiare nuovamente la serie con una vittoria casalinga giovedì (venerdì 29 maggio alle 2:30 CEST), ma i Thunder hanno il vantaggio del campo in una eventuale Gara 7 sabato.