Oklahoma City Thunder prolunga un percorso perfetto nei play-off mentre i giocatori dei Lakers protestano contro gli arbitri

HQ

Le semifinali della NBA Conference sono proseguite con gli Oklahoma City Thunder che hanno avanzato saldamente alle finali, estendendo un perfetto record di 6-0 nei play-off dopo aver battuto i Los Angeles Lakers 125-107 in Gara 2, una partita che ha fatto infuriare i giocatori dei Lakers, che si sono radunati attorno agli arbitri per protestare (con calma) contro decisioni che avevano danneggiato le loro possibilità.

Forse i Lakers hanno perso un'occasione, dato che la stella degli Thunder Shai Gilgeous-Alexander è stata ostacolata da falli e ha giocato solo 28 minuti. I Lakers vogliono raggiungere le finali di Conference, devono sfruttare le due prossime partite che si giocheranno in casa, a partire da sabato sera.

Nell'altra serie di semifinale a Ovest, i Minnesota Timberwolves persero contro i San Antonio Spurs, pareggiando la serie prima di andare a Minneapolis, dopo essere stati storditi nella prima partita. Cercheranno di bilanciare la bilancia vincendo almeno una delle prossime due partite in trasferta per chiudere la serie in casa.

Nell'Est, Detroit Pistons e New York Knicks dominarono i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia 76ers, chiudendo 2-0 prima di perdere il vantaggio del campo per le successive partite.